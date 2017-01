Il Milan continua a guardare anche al futuro. Primo contratto da professionista per il giovanissimo Gabriele Capanni, che ha firmato alla presenza di un attentissimo Adriano Galliani. Talento degli Allievi under 17 , Capanni è considerato uno degli dei classe 2000 più forti d'Europa. Il giovane di Trestina potrebbe presto essere convocato da Montella per le prime esperienze tra i "grandi".