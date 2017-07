Milan, prime parole di Calhanoglu in rossonero: "Darò tutto per questo club, voglio ripagare il calore dei tifosi"

E' arrivato l'annuncio: Hakan Calhanoglu è un nuovo giocatore del Milan, dopo aver firmato che lo legherà ai colori rossoneri fino al 2021. All'uscita da Casa Milan, dopo aver messo tutto nero su bianco, l'ormai ex giocatore del Bayer ha parlato così alla stampa presente:" Sono molto felice di essere arrivato in Italia e di averlo fatto con il Milan. Ho visitato il museo che è molto grande e bello e questo ti dà l'idea dell'importanza della società. Sono molto felice di essere arrivato in una squadra in cui hanno giocato calciatori come Ronaldinho, Gattuso e Maldini. Voglio ringraziare i tifosi per il calore che mi hanno riservato, spero di fare grandi cose. E' un'occasione importante, voglio ripagare i miei tifosi, darò tutto per questa maglia".