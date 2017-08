Milan | Montella, tra la prestazione contro il Betis e il mercato: "Un altro centrocampista? La società sa quello che penso"

E finita 1-2 l'amichevole del Milan contro il Betis. Per i rossoneri in gol Andrè Silva, ed è proprio dell'attaccante portoghese che Vincenzo Montella - ai microfoni di Sky - ha iniziato a parlare nel post gara: "C'è bisogno di un po' di adattamento, fisiologico. Il nostro campionato è più difficile di altri. André ha grande voglia di essere subito protagonista. Poi ci dobbiamo ancora conoscere meglio ma certamente ha delle caratteristiche importanti. L'attaccante prima di tutto deve pensare a fare gol, a vivere per il gol. Deve pensare al gol".



Spazio anche a qualche breve dichiarazione sul mercato del Milan, e su un possibile altro colpo a centrocampo: "Un altro centrocampista? Non mi posso lamentare, non posso chiedere ulteriori acquisti pubblicamente. La società sa quello che penso e la pensiamo uguale. Si farà quello che si può fare, vediamo". Fascia a Bonucci, ecco il nuovo capitano rossonero: "Il Milan ha preteso un giocatore del nuovo corso per sancire il rinnovamento - ha proseguito Montella -. E' stato detto a me e ai giocatori che già c'erano, senza mancare di rispetto a nessuno, tanto meno a Montolivo che si è comportato in maniera egregia. Io mi sono preso un po' di tempo e alla fine non ho fatto fatica a scegliere Bonucci, per il carisma e anche per l'esperienza internazionale". Chiusura su un altro nuovo acquisto, Calhanoglu: "Lo sto conoscendo, è un giocatore di grandissimo talento. Si deve adattare ai nostri ritmi e ai pochi spazi del calcio italiano ma ce la farà. Può giocare trequartista, esterno alto, interno. Si sacrifica anche molto per la squadra. E può giocare anche esterno destro nel 4-4-2".