Milan, Montella: "Se avessi giocato io, non avrei avuto la forza di pareggiare. Orgoglioso di questa squadra"

Un guizzo di Suso nel finale basta, al Milan, per riuscire a pareggiare all’Olimpico. I rossoneri reggono e strappano il punto contro la Lazio; un pareggio che tiene a ridosso della zona Europa la squadra di Vincenzo Montella, che ha analizzato così la partita ai microfoni di Sky Sport.

L’allenatore è visibilmente soddisfatto per la prova di carattere vista in campo: “Col Bologna abbiamo perso uomini ed energie, eravamo molto in difficoltà, a sinistra i giocatori nemmeno si conoscevano bene, tre quarti della difesa non aveva mai giocato insieme. La squadra ha tirato fuori ogni briciola di energia, chiaramente si può fare meglio, ma dal punto di vista del carattere ci siamo. Mi accontento sia del pareggio sia di come è venuto. Siamo a pochi punti dall’Europa, contro le nostre dirette avversarie non abbiamo perso con nessuno, ci crediamo, domenica abbiamo un nuovo scontro diretto. Abbiamo vinto 13 partite su 27, il 50% delle gare. Questa squadra merita di essere rispettata. Difficile essere sempre vincenti, a quel Milan lì ci dobbiamo arrivare, bisogna costruire delle basi per crescere; si diventa migliori anche dopo prestazioni del genere. Sono orgoglioso di questa squadra, se avessi giocato io non avrei avuto la forza di pareggiare questa partita”.

Nel frattempo, Montella si gode i suoi gioielli e commenta la scelta di inserire Lapadula. “Suso è un calciatore di talento, ha il guizzo del grande giocatore anche se ha fatto prestazioni migliori di questa, ha segnato proprio a modo suo oggi. Locatelli sta crescendo, deve stare sereno, diventerà un grande calciatore. Il tridente leggero non era ancora oliato, oggi è stata una forzatura, ma con più allenamento andrà meglio. Bacca non sta attraversando un buon periodo dal punto di vista mentale, quindi ho preferito inserire Lapadula; ma non è assolutamente una bocciatura” ha concluso l’allenatore.