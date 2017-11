Milan, Montella: "Oggettivamente stiamo faticando a trovare il gol. Integrazione? Piano piano stiamo diventando una squadra"

Dopo la sconfitta di sabato sera per 2-1 contro il Napoli torna a parlare Vincenzo Montella e lo fa ai microfoni di Milan Tv. Queste le sue parole:

"Adesso abbiamo due partite in casa contro Austria Vienna e Torino. Dobbiamo pensare una partita alla volta. Serve gestire le risorse, le partite sono ravvicinate e decisive. Giovedì sarà importante per poterci qualificare ai sedicesimi di Europa League, poi ci sarà il campionato dove sarà importante risalire. Critiche? Io le accetto sempre, poi bisogna essere bravi a interpretarle e capire da chi provengono e perchè vengono fatte. Bisogna avere molto equilibrio per valutarle. Società ? C'è un ottimo rapporto. Ci sono valutazioni da fare, c'è sintonia su quasi tutte le cose, a livello personale c'è un rapporto splendido".

"Sconfitta col Napoli? L'ho saputo dalle televisioni e dai giornali che Mirabelli fosse contrariato dalla sconfitta, ma chi non lo è. Certo, a volte lo nascondo con qualche sorriso in più. Mirabelli, come i calciatori, sono dispiaciuti quando si perde. Non dimetichiamoci che abbiamo perso contro una squadra che ha fatto cento punti nell'ultimo campionato. Il Milan contro il Napoli ha fatto una partita dignitosa, non bisogna però accontentarsi di questo. Poteva anche venire fuori un risultato diverso se fossero andate bene certe cose. E' vero che non siamo entrati in area con la palla nel primo tempo, ma siamo la squadra che contro il Napoli ha tirato più in porta. Credo sia meglio proporre un'idea di gioco contro queste squadre piuttosto che fare barricate. Penso che il Milan sabato abbia fatto una bella partita, pur essendoci cose da migliorare".

"Futuro? Sono ottimista. credo che la squdra stia facendo dei miglioramenti. Non grandissimi, ma piano piano sempre più cose vanno bene. Credo che ci manchi un tassello per migliorarla nelle varie fasi di gioco".

"Gol? Oggettivamente siamo sotto la media in questo momento. Non solo gli attaccanti, ma tutti in generale. Dobbiamo velocizzare il gioco ed essere più cattivi negli ultimi 30 metri".

"L'integrazione a che punto è? Si stanno integrando. Stiamo diventando una squadra. Sorrido quando leggo che sono stato obbligato a rifugiarmi nei vecchi calciatori che in realtà sono stati scelti anche dal nuovo Milan. Attingerò sempre a tutta la rosa a mia disposizione".