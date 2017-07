Milan, Mirabelli: "Mai pensato di perdere Donnarumma. Bonucci? L'occasione imperdibile"

"La definizione “re del mercato” non mi piace perché non ho fatto tutto da solo". Si nasconde Massimiliano Mirabelli, il nuovo eroe dei tifosi milanisti: 10 acquisti di qualità per rilanciare i rossoneri. Manca la ciliegina, tanti i nomi che circolano:

"Di ciliegine ne abbiamo già messe abbastanza" - si legge nelle pagine de Corriere dello Sport- "E’ vero che cerchiamo un attaccante, ma non abbiamo fretta e prenderemo quello più giusto per noi. Aubameyang? Ci siamo limitati, con il massimo rispetto delle norme, a manifestare il nostro interesse al loro club per un tesserato. Senza avvalerci di nessun intermediario. Non vedo la mancanza di rispetto. Belotti? Vi do la stessa risposta. Anche in questo caso abbiamo interpellato direttamente il Torino. Non vedo il problema. I grandi giocatori ci piacciono tutti e lui è uno di questi. Non sempre le cose che piacciono si possono fare. Bisogna che domanda e offerta collimino... La valutazione che abbiamo dato noi a Belotti è la più alta che il Milan nella sua storia ha dato a un calciatore. Kalinic è una seconda scelta? Da voi giornalisti forse è considerato una seconda scelta. Noi non abbiamo prime, seconde o terze scelte. Per noi sono tutte prime scelte e vogliamo unire il discorso tecnico a quello nanziario. Anche Kalinic come Belotti è un grande giocatore: la differenza sta nell’età".

Renato Sanches è ancora possibile: "Lo conosco bene dai tempi del Benfica. E’ un ottimo giocatore e con il Bayern i rapporti sono ottimi. Siamo in una fase di valutazione su ciò che dobbiamo fare, ma non escludo che questa sia un’operazione che possiamo pensare di fare". Sul caso Donnarumma: "Mai pensato di perderlo. Abbiamo lavorato tanto sul ragazzo e sulla famiglia. Loro non hanno mai avuto dubbi sulla scelta: non volevano lasciare il Milan. Ci siamo scontrati con uno degli agenti più forti e importanti al mondo, ma abbiamo fatto restare Donnarumma alle nostre condizioni. Il tema della clausola per noi è irrilevante. Ciò che conta davvero è che Donnarumma sia il portiere del Milan: lui è un valore importante per questa squadra e per questa società. Il nostro obiettivo è tenerlo per sempre. Antonio? Sarà uno stimolo per lui avere Antonio e Storari, un grande portiere e un professionista esemplare. Chi molla...".

Bonucci? Un'opportunità da non farsi sfuggire: "E’ stata un’occasione di mercato. Con Lucci parlavo di Bertolacci e mi è stato fatto presente che Bonucci poteva cambiare squadra. Mi si è accesa subito una lampadina... All’inizio mi era sembrata una provocazione, una cosa irraggiungibile, e l’ho accennato solo a Montella, non a Fassone. Siccome anche Montella insisteva su questa possibilità, abbiamo provato tutti insieme a veri carla e a chiudere il prima possibile l’a are. Gli ho chiesto perché voleva il Milan e mi ha risposto che se doveva cambiare squadra, voleva continuare a essere protagonista. E dalle operazioni di mercato concluse aveva capito che con il Milan avrebbe potuto esserlo. Aggiungo una cosa: Leo non è il solo giocatore importante che è affascinato dal nostro progetto... La Juve ha perso un leader non facile da rimpiazzare, noi abbiamo un campione che farà crescere i nostri giovani".

In chiusura d'intervista Mirabelli paral del rimpianto... che non c'è: "Senza essere presuntuoso dico che tutti i giocatori che volevamo prendere sono qui con noi".