Milan, Mirabelli e il mercato: "Ci siamo presi un po' di giorni, ma se capiterà l'opportunità affonderemo il colpo"​

"Grande entusiasmo a Catania, un altro grande bagno di folla. Abbiamo provato anche il Var. Sconfitta sì, ma bene così, non abbiamo perso punti". Il direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli non si abbatte dopo la sconfitta in amichevole di questa sera contro il Betis. Unico gol rossonero, quello di André Silva: "Sapevamo che aveva bisogno del suo tempo, è arrivato tardi ed ha avuto un infortunio - ha proseguito Mirabelli ai microfoni di Sky -. Conosciamo il giocatore e non gli mettiamo fretta, gli diamo il tempo di ambientarsi". Chiusura sul mercato del Milan che verrà: "Stiamo valutando, ci siamo presi un po' di giorni per valutare al meglio quali sono le possibilità ma se capiterà l'opportunità affonderemo il colpo".

Al termine della gara poi ha parlato anche Ignazio Abate: "Normale ci sia competitività in una grande squadra. Io? Devo pensare solo a recuperare al cento per cento. Sono diversi mesi che sono fermo, ho bisogno di ritrovare il ritmo partita e spero di poter fare una grande Europa League. Giocare ogni 3 giorni non sarà facile, dovremo essere pronti mentalmente. Fascia a Bonucci? E' giusto che la società prenda le proprie decisioni, c'è stato un cambio epocale senza precedenti. Sono contento che la scelta sia ricaduta su Leo che è un uomo vincente. Si è presentato qui con grande umiltà e porterà quella mentalità vincente che ci servirà in stagione e soprattutto nei momenti difficili. Ibra? Non so niente, ma in cuor mio ci spero sempre. Sogno un altro anno insieme a lui".