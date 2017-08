Milan, Fassone: "Bella vittoria, ma la strada è lunga. Kalinic? Trattativa in fase avanzata"

Parla Marco Fassone, dopo la bella vittoria del Milan nei play-off di Europa League contro lo Shkendija. Queste le dichiarazioni dell'amministratore delegato rossonero in zona mista, partendo da Kalinic: "Siamo alla fase avanzata della trattativa, lavori in corso. La deadline è il 31 agosto alle 23. Niang? Ci sono entrate e poi giocatori che ci chiedono di valutare alcune possibilità , questo però non va collegato per forza a chi non ha giocato, Mirabelli sta lavorando a diverse operazioni. L'affluenza di pubblico è un orgoglio per questo club, soprattutto in partite di questo tipo, ad agosto. Ci fa ben sperare e ci dà una spinta in più. Le vere feste, però, vanno fatte a maggio, poi da domenica iniziano le partite vere. Bonaventura? La macchiolina di una serata che è stata molto soddisfacente. Domani Jack farà degli accertamenti, speriamo non sia nulla di grave. Le sensazioni per questa stagione sono positive, con la consapevolezza che veniamo da partite di Europa League che non hanno ancora alzato il livello dell'asticella. Non ci facciamo illusioni, la strada è lunga".

Poi Fassone risponde così, sui 'tre nomi': Morata (andato al Chelsea), Aubameyang, Belotti. "Sono giocatori interessanti, importanti, dei campioni: ci sono quelli, ce ne sono altri, valutiamo altre situazioni, non ci sono state le condizioni per concretizzare o finalizzare questi acquisti ma il mercato è così, magari domani si sblocca un'operazione e la si completa". Su Raiola a San Siro: "Ha incontrato Mirabelli. Se ha parlato di Ibra? Non so, domani sarò più preciso".