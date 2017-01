Milan | Marsiglia e Genoa trattano ancora per Ocampos

Il Marsiglia e il Genoa stanno trattando ancora per Ocampos. Il club francese però teme che il giocatore possa fare talmente bene al Milan che poi in estate il Genoa possa riscattarlo a cifre piuttosto basse (obbligo di riscatto fissato a topo gol: 7 milioni con 7 reti, 9 con 9, 11 con 11) e che poi a fine stagione possa rivenderlo al Milan a cifre più alte (intorno ai 20milioni). Per questo il Marsiglia vorrebbe che le condizioni cambiassero, anche perché crede che Ocampos al Milan possa fare meglio che al Genoa. Adesso infatti, questo resta un nodo da sciogliere tra lo stesso Marsiglia ed i rossoblù: il club francese sta parlando con l’ad Zarbano e vorrebbe un riscatto a cifre più alte (intorno ai 10-12 milioni) e legato alle presenze, dunque non più ai gol. Le parti ora stanno rinegoziando su questo aspetto e se troveranno un accordo, il Marsiglia autorizzerà il passaggio del giocatore al Milan. I contatti proseguono tra le parti con l’agente dell'argentino che spinge per portare Ocampos al Milan. Il giocatore, tra l’altro, non può tornare al Marsiglia e poi andare al Milan perché tornerebbe extracomunitario ed i rossoneri non potrebbero più prenderlo. Diversamente, potrebbe passare in rossonero direttamente dal Genoa perché arriverebbe dal campionato italiano e quindi si supererebbe questa difficoltà.