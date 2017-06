Milan, Jorge Mendes: "Andrè Silva sarà il migliore attaccante in Italia nei prossimi anni"

Giornata dedicata ad André Silva quella che si sta svolgendo oggi a Milano, dove l’attaccante portoghese ha prima svolto le visite mediche e poi firmato il contratto che lo legherà al Milan. Accompagnato dal suo agente Jorge Mendes fin da ieri, l’ormai ex giocatore del Porto ha vissuto per la prima volta l’ambiente rossonero, visitando anche il centro sportivo di Milanello.

Interrogato su questa operazione, Mendes ha svelato i dettagli in esclusiva ai microfoni di Sky Sport: “E' un giovane con tanta qualità può diventare uno dei migliori attaccanti del mondo. Andrè gioca in Nazionale con il miglior giocatore della storia del calcio che è Cristiano Ronaldo - prosegue Mendes - ma la cosa più importante è che Andrè vuole imparare da Ronaldo e, avere un modello come CR7, non può che fargli bene. E’ un grande lavoratore, un giocatore aggressivo con tantissima qualità tecnica. sarà il migliore attaccante in Italia nei prossimi anni. Cristiano è molto contento, Andrè ha parlato con lui la notte scorsa e gli ha detto che andrà a giocare in uno dei migliori club del mondo. Ha tutto per trionfare, lui ha scelto il Milan per dimostrar di cosa è capace. Andrè non si puo paragonare ad altri, lui ha molta qualità è un giocatore della Nazionale, i tifosi del milan saranno molto contenti.

Negli ultimi 5-6 anni io non credo che i rossoneri abbiano avuto in rosa un talento del genere. Credo che il merito di questa operazione sia di Fassone e Mirabelli, il Milan è molto ben rappresentato perchè sono due persone che sanno quello che vogliono. Credo che sia la prima volta che ci sia un’operazione dove nessuno abbia saputo nulla prima della sua conclusione. Questo dimostra e fa capire il grande livello professionale che c’è dietro. Con Fassone e Mirabelli il Milan è a posto per molto tempo.

Diego Costa? In questo momento non posso dire quello che può succedere, quello di cui parlo con il Milan non posso dirlo. A dicembre tre o quattro grandi club in Europa volevano comprare Andrè Silva, ma in quel momento il Porto era impegnato in tutte le competizioni. Chi conosce il presidente sa che è difficile strappargli un giocatore durante la stagione. Poi il destino lo ha portato al Milan e questo è l’importante".