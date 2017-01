Ieri l'arrivo a Malpensa, oggi le visite mediche e la firma sul contratto per diventare, ufficialmente, un giocatore del Milan. Gerard Deulofeu è pronto per la sua nuova avventura rossonera, arrivato alle ore 8 e 20 alla clinica "La Madonnina" di Milano per sostenere i controlli medici di rito: ecco tutte le foto.