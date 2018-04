Milan, incontro tra Gattuso, Mirabelli e Fassone a Milanello: i temi trattati

Il Milan guarda alla prossima stagione. Infatti, è in corso un incontro a Milanello tra Gennaro Gattuso, allenatore, Massimilano Mirabelli, direttore sportivo e Marco Fassone, amministratore delegato. Ordine del giorno del meeting è fare un bilancio di fine stagione, con gli obiettivi da raggiungere in queste ultime 4 giornate di campionato, le strategie di mercato per la estive da seguire e quelle per il prossimo campionato, che si preannuncia fondamentale per la rinascita rossonera. Che riparte dai tre suoi capisaldi: Gattuso, Mirabelli e Fassone.