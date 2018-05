Milan, il presidente Yonghong Li atteso in Italia: sarà a San Siro per la gara col Verona e a Roma per la finale di Coppa Italia

Ci sarà anche il presidente del Milan Li Yonghong in tribuna a San Siro per assistere alla gara che i rossoneri giocheranno domani contro l'Hellas Verona. Il numero uno del club è infatti di ritorno a Milano nelle prossime ore, in quello che diventa così il 5° viaggio in Italia da quando è diventato presidente del club. In mattinata l'arrivo a Malpensa, poi alle ore 18 a San Siro per il fischio d'inizio della terzultima partita di Serie A della formazione guidata da Gennaro Gattuso.



Inoltre, Yonghong Li prolungherà il suo soggiorno fino a mercoledì prossimo, quando si recherà a Roma con la squadra e vedrà così dal vivo all'Olimpico anche la finale di Coppa Italia tra il Milan e la Juventus in programma appunto mercoledì sera. Solo in seguito il presidente ripartirà; la speranza è quella di poter vedere e festeggiare con il gruppo il primo trofeo della sua gestione. Le attenzioni però sono ora proiettate solo alla gara contro il Verona - come Gattuso ha più volte ribadito nella conferenza stampa odierna.