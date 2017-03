Milan, il classe 2001 Iglio seguito da Borussia Dortmund, Bayern Monaco e Lipsia

Calabria, Locatelli, Donnarumma. Questi sono gli ultimi prodotti del settore giovanile del Milan approdati in prima squadra, a cui presto potrebbe aggiungersi anche Giuseppe Iglio, centrocampista centrale nativo di Atripalda, in provincia di Avellino. Impegnato ieri con la Nazionale Under 16 italiana, Iglio, nonostante la sconfitta per 1-4 contro la Germania, ha destato una buona impressione, entrando nella ripresa e sfiorando anche il gol. A testimonianza delle grande potenzialità del classe 2001, cresciuto nella dall'età di cinque anni nella scuola calcio Francesco Mainolfi di Rotondi, in tribuna c'erano anche degli osservatori di Borussia Dortmund, Bayern Monaco e Lipsia. Iglio vanta 8 presenze con la Nazionale Under 15, 4 con l'Under 16 e 3 con l'Under 17. Il sedicenne campano è arrivato al Milan la scorsa stagione, grazie a un'intuizione di Mauro Bianchessi. Iglio non ha ancora sottoscritto nessun contratto da professionista con il Milan, ma presto dovrebbe esserci un incontro per evitare lo "scippo".