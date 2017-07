Milan, i convocati per la tournée in Cina: out Lapadula, c'è De Sciglio

Tutto pronto, il Milan è in partenza per la tournée in Cina. Aspettando altri acquisti, Bonucci e Biglia su tutti, i rossoneri continueranno in Asia a preparare la prossima stagione, sperando sia quella del ritorno in Champions League. Questa la lista dei convocati, gli assenti sono Suso, Romagnoli, Locatelli, Calabria e Lapadula. C'è invece Mattia De Sciglio, nome caldo per quanto riguarda il mercato.

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Storari



Difensori: Abate, Antonelli, Conti (in partenza il 18 luglio), De Sciglio, Gabbia, Gomez, Paletta, Musacchio, Ricardo Rodriguez, Zapata

Centrocampisti: Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Jose Mauri, Montolivo, Sosa (in partenza 15 luglio), Zanellato

Attaccanti: Bacca, Borini, Crociata, Cutrone, Niang, Silva (in partenza il 18 luglio)