Milan, i convocati di Montella per Cagliari: torna Bonaventura, out Deulofeu e Romagnoli

Il ritorno di Jack Bonaventura come notizia migliore per concludere una stagione positiva, tra la Supercoppa vinta a Doha ed il ritorno in Europa. Il Milan, pronto ad affrontare l'ultima gara stagionale a Cagliari, ritroverà così uno dei suoi migliori elementi, fermatosi dopo il grave infortunio subìto ad Udine e rientrato nella lista dei convocati di Montella, dalla quale mancheranno invece Deulofeu e Romagnoli. Ecco l'elenco completo:

Portieri: Donnarumma, Guarnone, Storari

Difensori: Calabria, Gomez, Paletta, Vangioni, Zapata, Zucchetti (54)

Centrocampisti: Bertolacci, Bonaventura, Mati, Gabbia (46), Honda, Kucka, Locatelli, Montolivo, Pasalic, Zanellato (45)

Attaccanti: Bacca, Cutrone, Lapadula, Ocampos, Suso