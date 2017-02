Milan, i 22 convocati di Montella per la sfida alla Lazio

Allenamento di rifinitura concluso e lista dei convocati per la trasferta di Roma contro la Lazio pronta: il Milan di Vincenzo Montella si appresta ad affrontare una sfida chiave per la corsa all'Europa, in programma domani sera allo stadio Olimpico. Assenti Kucka e Paletta per squalifica e Romagnoli per infortunio, c'è invece Calabria: ecco l'elenco completo, con i primavera Zucchetti ed El Hilali aggregati al gruppo.

PORTIERI: Donnarumma, Plizzari, Storari

DIFENSORI: Abate, Calabria, Gomez, Vangioni, Zapata, Zucchetti (54)

CENTROCAMPISTI: Bertolacci, Mati Fernandez, El Hilali (46), Honda, Locatelli, Pasalic, Poli, Sosa

ATTACCANTI: Bacca, Deulofeu, Lapadula, Ocampos, Suso