Milan, tante conferme per Gattuso per la trasferta di Cagliari: il probabile undici rossonero

Tornare al successo in trasferta dopo oltre due mesi, post 0-2 del 5 novembre scorso contro il Sassuolo, per riprendere quota e confermare i buoni segnali mostrati sul finire del 2017, ulteriormente rafforzati dal convincente successo contro il Crotone. Rino Gattuso, nonostante abbia definito in conferenza "un caso" la riproposizione di una formazione piuttosto simile in occasione delle ultime gare, punta sulla conferma dell'undici vittorioso contro la squadra di Zenga per affrontare il Cagliari domani alla "Sardegna Arena", con una sola eccezione nel reparto d'attacco.

Milan dall'ormai ritrovato 4-3-3 con con Donnarumma in porta, Calabria (più di Abate) e il terzetto Bonucci, Romagnoli, Rodriguez a completare la linea difensiva; a centrocampo, in cabina di regia, ci sarà ancora Lucas Biglia, affiancato dal solito, inamovibile Franck Kessie e da Bonaventura, con Nikola Kalinic unico cambio rispetto all'ultima gara di campionato giocata (favorito su Cutrone e André Silva) affiancato da Suso e Calhanoglu.

Questo, dunque, il probabile undici scelto da Gattuso per la sfida di domani sera, con i soli Gomez, Mauri e Storari non a disposizione nell'elenco dei convocati rossoneri:

(4-3-3): G.Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Kalinic, Calhanoglu.