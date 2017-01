Milan, forte interesse del Fenerbahce per Sosa: c'è il no del giocatore, i dettagli

Nuovi scenari in uscita sul mercato del Milan con José Sosa protagonista. Il centrocampista argentino, infatti, è finito nei radar del Fenerbahce: il club turco si è fatto avanti in maniera importante sia con la società rossonera che con il giocatore. In tal senso ha manifestato al Milan la propria disponibilità a pagare quanto avevano speso appena sei mesi fa per prelevarlo dal Besiktas e a Sosa un contratto di due anni e mezzo a cinque milioni netti all'anno.

Cifre, dunque, davvero considerevoli, ma i discorsi si sono, almeno per il momento bloccati, dal momento che il centrocampista classe '85 ha rifiutato siffatta possibilità. Il 'no' sembrerebbe categorico con Sosa estremamente intenzionato a rimanere a Milano, soprattutto dopo aver ritrovato minuti e anche nel ruolo per il quale era stato acquistato (play davanti alla difesa). E salvo ripensamenti, Sosa continuerà in rossonero, nonostante l'offerta importante del Fenerbahce...