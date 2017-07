Milan, Fassone sul mercato rossonero: "Con Jorge Mendes si può parlare di tante cose. Diego Costa? Per ora è del Chelsea"

L'ad del Milan, Marco Fassone, ha parlato a Sky Sport a margine della presentazione dei calendari: "Speriamo e pensiamo di aver fatto il nostro. Abbiamo inserito 10 giocatori in uno spogliatoio e non è mai facile, ora sta a loro e all'allenatore. Jorge Mendes? Si può parlare di tante cose con lui, ci faceva piacere andare in Sardegna da lui. Diego Costa? E' del Chelsea, non parlo di giocatori di altre squadre. E' un ottimo giocatore, eccellente, per ora è del Chelsea. Ci serve tempo per capire se investire ancora, potrebbero esserci opzioni che riguardano suoi calciatori. Donnarumma una delle cose più difficili di questo mercato".