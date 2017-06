Milan, Fassone: "Spero di trattenere Donnarumma, ma c'è di mezzo qualcuno che sa fare bene il suo mestiere..."

Una proposta di rinnovo e una risposta attesa in queste ore, per una trattativa che sta assumendo i contorni di una telenovela di calciomercato: Gigio Donnarumma e il Milan, il futuro è ancora tutto da scrivere. Della situazione legata al portiere classe '99 ha parlato quest'oggi l'amministratore delegato del Milan Marco Fassone, intervenuto ai microfoni di Radio 24: "Spero con tutto il cuore di riuscire a trattenere Donnarumma - ha detto il dirigente rossonero -- Lui è un ragazzo fortissimo e corteggiarlo è come corteggiare una bella donna. In questo caso, però, di mezzo c'è anche qualcun altro di che sa fare bene il proprio mestiere… Adesso spero che tutto possa finire nel migliore dei modi per il Milan".

Intanto il Milan ha formulato un'importante offerta per il rinnovo di Donnarumma: cifre che si aggirano sui 4,5 milioni a stagione più bonus, molto di più di quanto offerto nei primi incontri. In queste ore attesa una risposta, per un futuro ancora da scrivere.