Calciomercato | Milan, dal rinnovo di Donnarumma a Biglia e Bertolacci: il punto

Ufficializzato l'arrivo di Andrea Conti, il Milan torna a lavorare sul mercato. Entrate, uscite, rinnovi. A partire da quello di Gigio Donnarumma: la firma da parte del portiere classe '99 potrebbe arrivare domani ad Ibiza o in alternativa lunedì pomeriggio, a Milano, alla vigilia della ripresa degli allenamenti. Il fratello, Antonio, è invece partito per la Grecia: presto sarà nel capoluogo lombardo per il trasloco e per iniziare ufficialmente l'avventura in maglia rossonera, con una cifra bassa versata all'Asteras Tripolis per il suo arrivo.

Per il centrocampo non ci sono invece per ora passi avanti nella trattativa per Lucas Biglia: il Milan ha da tempo raggiunto l'intesa con l'argentino, va trovato l'accordo con la Lazio. In uscita, invece, ci sono stati dei contatti nelle ultime ore con il River Plate per Vangioni: la dirigenza nei prossimi giorni parlerà con il giocatore per un'eventuale partenza in prestito. Mirabelli incontrerà poi anche Bertolacci, vista la possibilità di tornare in prestito al Genoa: non in modo gratuito, però, secondo il Milan, visto che il centrocampista andrebbe sostituito. Per un mercato rossonero che resta sempre, fortemente attivo, tra entrate, uscite e rinnovi.