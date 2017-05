Milan, Romagnoli alla clinica 'La Madonnina' per controlli al menisco: la foto

Dopo le visite mediche svolte da Musacchio in mattinata, ha varcato le porte della Clinica 'La Madonnina' anche Alessio Romagnoli. Il difensore rossonero, reduce da tre settimane di stop pre gara contro l'Empoli e dal rientro in campo nelle ultime due sfide giocate contro Atalanta e Bologna, si è infatti recato presso la clinica per effettuare una visita di controllo al menisco che gli ha causato qualche fastidio di troppo nelle scorse settimane. Il difensore del Milan è arrivato in compagnia del papà e dottor Tavana e in questo momento sta svolgendo gli esami strumentali del caso.