Milan-Caceres, domani la risposta del giocatore all'offerta rossonera: le ultime

Una giornata milanese per Martin Caceres che in mattinata si è sottoposto a controlli medici mentre nel pomeriggio, a Milanello, ha iniziato a discutere col club rossonero dell'aspetto economico dell'affare che potrebbe farlo diventare un nuovo rinforzo di Montella. Superate le visite, dunque, il giocatore ha ricevuto la proposta economica del Milan - parte fissa non molto elevata più bonus legati alle presenze: domani darà la sua risposta e si saprà dunque se l'uruguaiano sarà un nuovo esterno a disposizione di Montella.