Milan, Bonucci festeggia il primo gol in Serie A di Cutrone: "Ora devi offrirci una cena". E l'attaccante risponde...

Aria distesa ed entusiasmo dilagante, per il Milan la stagione non poteva iniziare in maniera migliore. Prima la goleada in Europa League, poi i primi tre punti del campionato in casa del Crotone. Con, giochi di parole a parte, Cutrone come protagonista. E’ lui l’uomo rossonero del momento. Inutile negarlo: 23 minuti per diventare il secondo classe ’98 a segnare e assistere nei top 5 campionati europei. Da record. E… da cena pagata. Sì, perché capitan Bonucci ha pensato bene di ‘ non rovinare le tradizioni’. In uno spogliatoio quanto mai unito, il primo gol in Serie A si traduce con una cena tutti insieme. Offerta, ovviamente, da Cutrone. Su Instagram, il siparietto ha già fatto divertire tutti. “Un buon inizio è quello che tutti ci auguravamo e per questo continueremo a lavorare duro giorno dopo giorno. Bravo Patrick, per il tuo primo gol in Serie A. Come da tradizione ti aspettiamo a cena, per pagarla!”, scrive l'ex Juve. Immediata la risposta del giovane classe ’98: “Grazie Leo! Sarà fatto”. Per una stagione iniziata con il piede giusto. E... una cena pagata!