Milan, Bonaventura: "Sto meglio, anche se per il mio rientro è lunga. Europa? Ci crediamo"

Vincenzo Montella e tutti i tifosi del Milan aspettano il suo rientro. Giacomo Bonaventura ha un solo obiettivo: il rientro in campo il prima possibile con la squadra, per un orizzonte chiamato Europa. Il centrocampista rossonero è intervenuto ai microfoni di Milan TV, parlando della sua situazione fisica: "Sto meglio - ha detto - sono contento di come sta andando la riabilitazione. Contro la Fiorentina abbiamo giocato bene, anche se ovviamente si può fare meglio. Lavoreremo per migliorare da qui alla fine. L'Europa? Le altre squadre fanno punti e vincono, però noi dobbiamo rimanere concentrati perché ci sono molti punti a disposizione e dobbiamo cercare di farne il più possibile. La cena offerta da Montella? Vedremo cosa deciderà il mister nei prossimi giorni, l'importante è vincere e allenarsi bene. La nuova società ? Vedremo cosa succederà quando la trattativa sarà conclusa. Per il mio rientro è ancora lunga, vediamo come si svilupperà la situazione, penso che ancora ci vorrà qualche mese. Devo prima guarire al meglio, poi pensare al rientro. E' dura stare fuori e non poter aiutare la squadra, l'infortunio è la cosa più brutta per un calciatore, però bisogna avere calma e aspettare che passi. Tornerò di nuovo felice".