Milan, Biglia si presenta: "Felice di essere qui. Ho scelto il 21 di Pirlo"

Presentazione del decimo acquisto per il Milan. Si tratta di Lucas Biglia, annunciato come i suoi nuovi compagni tramite un video su Facebook. Prende subito la parola l'a.d. rossonero Marco Fassone: "Lucas è l’ultimo di numero, ma il primo al quale avevamo pensato. Ricordo che con Mirabelli avevamo pensato a lui già a settembre dello scorso anno e che le prime telefonate col presidente Lotito furono a ottobre, quando gli avevo parlato di Lucas e gli avevo detto: ‘Guarda che se il closing andrà in porto verrò a romperti le scatole a marzo, ad aprile per Biglia’. E' stata una trattativa complicata, che si è chiusa soltanto nel weekend scorso, ma che avevamo voglia di chiudere. Un giocatore come lui ci serviva come il pane: è un leader, il capitano della nazionale argentina, si mette in mezzo al campo a pilotare la squadra. È un giocatore che ci aiuterà sicuramente a ritornare immediatamente competitivi. A Lucas giunge ufficialmente il nostro benvenuto. Ieri abbiamo consegnato le liste per la Uefa, dove non figurano i nomi di Bonucci e Biglia: si tratta solo problemi tecnici e di tempi legati alla nostra trasferta, che saranno risolti al nostro rientro in Italia".



Poi la parola passa al nuovo arrivato: "Buongiorno a tutti i tifosi rossoneri. Sono felice di essere qui oggi. Volevo a tutti i costi questo progetto. Ringrazio Fassone e Mirabelli, sono contento e ho tanta voglia di cominciare subito. Ho scelto il numero 21, è un sogno portare il numero di un grandissimo campione come Andrea Pirlo".