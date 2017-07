Milan, arriva la risposta di Fassone a Pallotta: "Siamo sbalorditi, pronti al confronto dei bilanci"

Non si è fatta attendere la replica del Milan alle stoccate del presidente della Roma Pallotta. Replica arrivata attraverso la voce di Marco Fassone, che in un video pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale dei rossoneri, ha risposto: "Sono sbalordito da quanto ho letto. Primo per lo stile, non è normale che un club attacchi in modo così diretto e con questo linguaggio una consorella. Secondo per le imprecisioni: quando lui dice che il Milan 'Non ha i soldi', deve sapere che qualunque operazione di questa entità viene fatta abitualmente con la leva finanziaria. Anche le cifre dette sono sbagliate: il fondo Elliot è di 180 milioni su un valore di 740 milioni del club. Pagheremo le conseguenze? Non so a cosa si riferisca, non so se è una minaccia. Noi abbiamo emesso un bond da 50 milioni totalmente destinato al finanziamento della campagna acquisti di quest'estate e siamo al di sotto di questo bond. Ci sono piani pluriennali presentati al consiglio d'amministrazione composto da membri di totale garanzia, c'è un piano presentato all'UEFA nell'ambito del voluntary agreement.





Stipendi del Milan uguali ai ricavi? Il piano prevede che gli stipendi rimangano intorno al 50/60% dei ricavi, quest'anno è così. Indebitamento? Il livello del nostro è straordinariamente migliore di quello della Roma, relazionandolo al fatturato. Noi siamo manager freddi e razionali e non tifosi, tutti gli investimenti sono calcolati, si pensa di ripianarli e ripagarli. Pallotta deve tenere conto che i giocatori acquisiti sono asset della società e le daranno valore. Abbiamo preso giocatori giovani di grande prospettiva che nel breve termine ci daranno soddisfazioni sul campo.

Io sono qui in Italia, il Milan va avanti e sono disponibile al confronto di bilanci. Ma le critiche fatte in questo modo un po' di fastidio me lo danno".