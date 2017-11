Milan, ancora fastidi al ginocchio per Biglia: l'argentino andrà in panchina contro il Napoli

Le due gare di stop contro AEK e Sassuolo per curare al meglio l'infiammazione al tendine del ginocchio, il rientro in gruppo nell'allenamento odierno ed un fastidio all'articolazione tuttavia ancora presente, incapace di riportarlo nelle migliori condizioni al centro del campo per la sfida contro il Napoli. Lucas Biglia non sarà titolare nell'anticipo di sabato prossimo che vedrà il suo Milan impegnato al San Paolo contro la squadra di Maurizio Sarri: 100% di forma non ancora raggiunto e intenzione di non replicare le ultime, negative prestazioni pre stop forzato, con l'argentino pronto a sedersi in panchina. E con Montolivo o Locatelli destinati ad occupare, ancora, il suo posto sul terreno di gioco, in attesa di un completo recupero.