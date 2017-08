Milan, allenamento sul nuovo terreno di San Siro vista Craiova...e mercato: ancora assenti Bacca, Paletta e Sosa

Quindici minuti aperti alla stampa per osservare, brevemente, l'impatto con San Siro dei nuovi acquisti rossoneri, per una seduta d'allenamento utile a testare il nuovo terreno di gioco reinstallato post bimestre dedicato ai vari concerti tenutisi allo stadio. In vista della gara di dopodomani contro l'Universitatea Craiova, il Milan ha sostenuto la seduta d'allenamento pomeridiana odierna allo stadio "Meazza" agli ordini di Vincenzo Montella: in campo anche Leonardo Bonucci e Lucas Biglia, pur non schierabili giovedì e non ancora inseriti in lista Uefa, con Musacchio, Calhanoglu ed André Silva al primo contatto di sempre con quella che, da questa stagione, diverrà la loro casa. Da segnalare, invece, la nuova esclusione dall'allenamento di Carlos Bacca, Gabriel Paletta e José Sosa, già avvenuta in occasione della gara d'andata, sempre più sul mercato e sempre più lontani dal nuovo progetto rossonero: per il colombiano situazione in fase di stallo, soprattutto con il Marsiglia, mentre per l'ex difensore del Parma (piace al Genoa di Juric) ed il centrocampista argentino (cercato in Turchia e corteggiato dall'Antalyaspor) le offerte non mancano.

Primi a scendere in campo i tre portieri, con i fratelli Donnarumma e Storari, poi man mano tutti il resto della squadra: qualche passaggio prima, poi il torello con il gruppo diviso in due cerchi tra italiani e stranieri (con Montolivo unico "intruso" nel gruppo composto dai sudamericani e non solo). Per ultime valutazioni sulla formazione che Vincenzo Montella, almeno per 2-3/11, scioglierà nelle prossime ore: Conti o Abate, Locatelli o Montolivo e Niang o Borini i tre dubbi rimasti in piedi, con i primi nominati al momento in vantaggio sui rispettivi compagni di reparto. Per un Milan pronto a riaffacciarsi al ritorno del preliminare di Europa League contro l'Universitatea Craiova tra campo, mercato ed ultime indecisioni sullo schieramento da risolvere.

Ecco la probabile formazione rossonera: (4-3-3) G.Donnarumma; Conti, Musacchio, C.Zapata, Rodriguez; Kessie, Locatelli, Bonaventura; Niang, André Silva, Suso.