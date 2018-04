Lega Serie A, Miccichè: "Roma esclusa dalle coppe europee? Lo escludo, ma a Liverpool fatti gravi"

Gli scontri fuori da Anfield prima della gara tra Liverpool e Roma: un tifoso inglese accoltellato e adesso in coma, la presa di posizione ufficiale del club giallorosso che ha duramente condannato i tifosi coinvolti, la possibili sanzioni in arrivo dalla Uefa dopo quanto accaduto in Inghilterra. “Club giallorosso escluso dalle coppe europee dopo quanto accaduto? Escludo possa avvenire. Mi auguro che tutto rientri, anche se i fatti che sono accaduti sono molto gravi”, le parole pronunciate dal presidente della Lega Serie A Gaetano Miccichè.