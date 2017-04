Mazzola: "Inter? Caccerei qualcuno non degno della maglia e terrei Pioli. Certo, con Simeone si alzerebbe il livello"

"Però se arriva Messi": Sando Mazzola ci crede, la Suning può fare questa follia. Per il momento c'è da pensare a Inter-Napoli, con le due squadre a caccia di punti nel posticipo domenicale di San Siro. Come ormai da abitudine negli ultimi anni sono gli azzurri i favoriti:

"Beh, ormai ce ne siamo dimenticati di quando eravamo noi quelli più forti di tutti, sono passati tanti anni..." - si legge nelle pagine de Il Mattino - "Però se arriva Messi... Guardate, questi qui (i cinesi di Suning) hanno davvero la forza per prendere quello che vogliono, pure la Pulce. Ma dovrebbero augurarselo tutti, quando arrivano fuoriclasse come lui c’è solo da far festa: ora in serie A c’è una noia assurda, se non ci fosse il Napoli di Sarri si farebbe fatica a divertirsi".

Mazzola ribadisce la stima per Sarri: "Il Napoli è una garanzia, è una squadra che pensa a far gol, ad attaccare. Ti metti davanti alla tv e sai che lo spettacolo non mancherà. Al contrario di altre formazioni che sono quasi sempre un pianto. Chi vince? Per principio, non posso che dire Inter: ma quelLorenzo lì può regalare un po’di dispiaceri ai nerazzurri. QuandoInsigne facerte giocate miricorda un certo Sandro Mazzola. È un campione vero, ha personalità, estro. Non ha paura di nulla né in campo né fuori. Proprio come me. Gli auguro di essere amato come lo è stato Juliano dai napoletani".

Sulla crisi dell'Inter: "Dicono che sia la stanchezza. Ma quando vedo certi crolli, penso alla testa che vako. I leader, se ci sono, devono prendersi la squadra sulle spalle. Facile prendersela solo e sempre con Pioli che a mio avviso va confermato. Semmai va cacciato qualcuno non degno di questa maglia. Simeone? Il livello salirebbe molto, lo scenario cambierebbe. Ma io andrei avanti con Pioli. Sarri? Lo prenderei di corsa: mi ricorda Helenio Herrera. Cinesi? Una volta, forse due, mi hanno chiamato. Nonso manco chi per la precisione. Ma non mi importa".