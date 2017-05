Manchester City, ufficiale l'acquisto di Bernardo Silva

Il Manchester City ha ufficializzato l'acquisto di Bernardo Silva. Il giocatore portoghese, classe '94, arriva dal Monaco e il suo passaggio alla corte di Guardiola formalmente avverrà a partire dal 1 luglio. "E' grandioso. Onestamente, adesso sono in uno dei migliori club del mondo. Essere parte di questa squadra e avere questa opportunità è incredibile. Sono davvero contento e non vedo l'ora di dare il mio meglio per aiutare il team a raggiungere gli obiettivi".