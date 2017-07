L'ok di Spalletti e l'accordo con il giocatore: Inter-Vecino, avanti tutta

Vicino un altro rinforzo per il centrocampo dell'Inter. Il gioco di parole viene fin troppo facile. I nerazzurri hanno raggiunto l'intesa con Matias Vecino e con il suo agente, Alessandro Lucci (definita in un incontro della scorsa settimana). C'è anche l'ok di Luciano Spalletti a questo acquisto: un rinforzo che l'allenatore vuole, un giocatore cercato anche nel periodo in cui era sulla panchina della Roma. Adesso dunque si passerà alla fase operativa e formale dell'operazione per il pagamento della clausola di 24 milioni, ma la volontà di chiudere questo affare e di portare a Milano l'uruguaiano classe '91 c'è ed è chiara. Vecino-Inter, avanti tutta.