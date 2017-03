Locatelli: "​Che emozione il gol a Buffon. Fino a poco prima lo usavo alla Play..."

Toglie la maglia del Milan per un paio di settimane, Manuel Locatelli, per indossare quella azzurra. Convocato da Di Biagio per i due impegni dell'Under21 di questa pausa del campionato, da oggi Locatelli insieme agli altri azzurrini ha iniziato ad allenarsi a Roma, mentre in mattinata ha incontrato gli studenti del Liceo a indirizzo sportivo 'Primo Levi' della capitale ed ha risposto alle loro domande: “Mi fa strano parlare a scuola, lo scorso anno c'ero anche io... Ho sempre sognato di giocare in Serie A ma non mi sono mai detto ‘voglio segnare’, ‘voglio fare gol a Buffon’, ‘voglio vincere la Supercoppa’. Queste cose me le guadagno ogni giorno. Le sogni ma le vedi lontanissimo poi le devi coltivare giorno dopo giorno. Sono stato anche fortunato a realizzare questi sogni così presto. Segnare a Buffon? Fino all’altro giorno lo usavo alla PlayStation... E’ stata un’emozione fantastica quel gol che ho fatto, era difficile da immaginare e da fare quindi sono contentissimo e orgoglioso. Idoli? Ho sempre ammirato Pirlo, abbiamo lo stesso ruolo. Lui è un fenomeno. Ma mi piace anche Kakà, e Montolivo: prendo esempio da lui”.