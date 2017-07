Lazio, ultimo giorno di visite prima di Auronzo: non c'è Biglia

Ultimo giorno di controlli per la Lazio. Poi, alle 17.55, la partenza verso Auronzo con un volo da Fiumicino. Inizierà il ritiro. Arrivano anche i nazionali: è il turno di Strakosha, de Vrij, Hoedt e Ciro Immobile. C'è anche Adam Marusic, l'unico volto nuovo del mercato biancoceleste. Tutti presenti per l'ultima tornata. Ma... tutti tutti? No, manca Lucas Biglia. L'argentino - che ormai ha trovato l'accordo col Milan - era atteso per le 8 ma non si presenterà, anzi: visite previste per domani. Oggi, comunque, non partirà per il ritiro. Giochi di mercato. Da domani inizierà la preparazione in vista del primo impegno stagionale del 13 agosto: la Supercoppa Italiana contro la Juvenntus. Tutte le immagini dalla Paideia.