Lazio, turnover col Vitesse: big a riposo, gioca Caicedo

Lazio, chi gioca col Vitesse? Inzaghi prova gli 11 titolari nella rifinitura, prima della partenza per l'Olanda (14.30). Qualche conferma, tanti esordi e altrettanto turnover. Il modulo è sempre lo stesso: 3-5-2. Tra i pali va Strakosha, poi Bastos, Lucas Leiva centrale difensivo e Luiz Felipe sul centro-sinistra. Verso l'esordio da titolare con la Lazio dopo i 10' visti contro il Milan. Sulla fasce, spazio a Marusic e Jordan Lukaku. Murgia, Di Gennaro e Parolo a centrocampo (prima gara stagionale per l'ex Cagliari). In avanti, Luis Alberto e Felipe Caicedo, pronto all'esordio dall'inizio. Immobile a riposo, stesso discorso per Lulic, Milinkovic, Basta, de Vrij e Radu. La Lazio si prepara alla sfida col Vitesse.

PROBABILE FORMAZIONE: Strakosha, Bastos, Lucas Leiva, Luiz Felipe; Marusic, Parolo, Di Gennaro, Murgia, Lukaku; Luis Alberto, Caicedo. All: Inzaghi