Lazio, Tare: "Per Keita abbiamo ricevuto offerte da tre big, ma il nostro obiettivo è il rinnovo di contratto"

Keita al centro del mercato della Lazio. Vicino alla Juventus, settimana scorsa si era parlato di un accostamento al Milan nell'affare Biglia. Oggi, a TuttoSport, parla il direttore sportivo laziale Igli Tare, che si esprime così in merito: "Per Keita abbiamo ricevuto offerte da tre big, tutte proposte tra i 30 e i 45 milioni di euro. Cederlo a 30 significherebbe svenderlo. Questi top club ci hanno contattato per chiederci il permesso di parlare con i rappresentanti del giocatore. La Juventus, invece, non ci ha mai interpellato ufficialmente, ma sappiamo che sta parlando con l’agente. Il nostro obiettivo è sempre quello di rinnovare il contratto del ragazzo a livelli da top player della Lazio. Ma anche in caso di una eventuale cessione saremo noi a decidere. No, non temiamo di perdere Keita fra un anno a parametro zero".