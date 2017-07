​Lazio, squadra e terza maglia: i biancocelesti si presentano

Tutto pieno, tutto esaurito. Pararoller di Auronzo di Cadore senza neanche un posto libero. Cori, entusiasmo e tanto amore per la Lazio. Tutt'altra musica rispetto all'anno scorso, quando a causa del "no" del Loco molta gente restò a Roma. Ora, una stagione dopo, tutti qui. Presentata la terza maglia, con Bastos, capitan Lulic, Luis Alberto e Lucas Leiva in prima fila. Successivamente, ecco tutta la squadra. Simone Inzaghi tra i più acclamati: "I meriti della scorsa stagione sono di tutti, siamo pronti per una nuova annata sportiva". E ancora: "Ringrazio tutte queste persone che vedete e soprattutto i ragazzi, che ci hanno messo il cuore e vi hanno dato soddisfazioni. Il prossimo anno sarà più difficile, ma ci faremo trovare pronti. Ma con il gruppo, come abbiamo fatto lo scorso anno, possiamo rimanere insieme alle grandi”. Tra gli altri, poi, tanto entusiasmo anche per de Vrij, Parolo, Immobile, Lulic e Radu. Diversi cori anche per i giovani, da Crecco a Rossi, passando per Keita (al centro di voci di mercato). Presenti anche i nuovi acquisti: Di Gennaro, Leiva e Marusic. Assente il presidente Lotito, arriverà in tarda serata.