Lazio-Spal, le scelte di Inzaghi: Palombi titolare, Luis Alberto regista

Supercoppa già archiviata, c'è la Spal. Prima di campionato per la Lazio. E Inzaghi mischia un po' le carte nella rifinitura. Domandone: "Anderson e Leiva recuperano?". Risposta: il primo no, contro la Spal non sarà neanche in panchina. Non ha ancora smaltito l'infortunio all'inguine del 30 luglio. L'ex Liverpool, invece, si allena a parte col preparatore ma non sarà tra i titolari. Meglio non rischiare. Pronto Luis Alberto nel ruolo di regista: provato lì tutta l'estate, avrà l'occasione di mettersi in mostra come play dopo la bella partita in Supercoppa. Occasionissima. Poi? Palombi titolare, confermate le sensazioni dell'antivigilia. Tenuto in rosa da Inzaghi dopo l'ottimo precampionato, l'attaccante avrà la sua chance dal 1'. Affiancherà Ciro Immobile. Un sogno che si realizza. Per il resto, confermata la formazione vista con la Juventus. Strakosha tra i pali, Wallace, de Vrij e Radu nel terzetto difensivo, Basta e Lulic sulle corsie esterne nel 3/5/2. In mezzo, spazio a Parolo, Luis Alberto e Milinkovic. Occhio anche a Murgia, potrebbe scalare le gerarchie e giocare da mezz'ala. In quel caso, fuori Palombi con Savic avanzato. Per una maglia da titolare - seppur defilato - c'è anche lui. Palombi e Immobile nel tandem davanti. C'è la Spal, fondamentale partire bene.

PROBABILE FORMAZIONE (3/5/2): Strakosha, Wallace, de Vrij, Radu; Basta, Parolo, Luis Alberto, Milinkovic, Lulic; Immobile, Palombi.