Lazio, sarà 3-4-1-2: Anderson non recupera, gioca Milinkovic. Chance per Luis Alberto

Lazio, chi gioca davanti? A meno di 24h dalla sfida con la Juve, Inzaghi deve scegliere i titolari. Notizia importante: Felipe Anderson non recupera, partirà dalla panchina. Il brasiliano ci ha provato fino all’ultimo ma niente, forfait. E al suo posto è pronto… Milinkovic-Savic. Sarà il serbo a giocare vicino a Ciro Immobile, nel 3-4-1-2 di Simone Inzaghi. Questo il modulo, un piccolo cambiamento rispetto al 3-5-2 provato per tutto il pre-campionato. Chance da titolare per Luis Alberto inoltre, che andrà a fare il trequartista, suo ruolo naturale. Nonostante un inizio di stagione da regista, lo spagnolo agirà dietro le due punte. Occasione importante da sfruttare al meglio. Per il resto, ecco la probabile formazione: Strakosha tra i pali, Wallace, de Vrij e Radu nel terzetto difensivo, poi Basta, Parolo, Lucas Leiva e Lulic nei quattro a centrocampo. Panchina per Hoedt e Marusic, inizialmente favoriti per un posto. Felipe out insieme a Keita, Inzaghi reinventa la formazione a meno di 24h dalla Supercoppa.

PROBABILE FORMAZIONE (3-4-1-2): Strakosha; Wallace, de Vrij, Radu; Basta, Parolo, Lucas Leiva, Lulic; Luis Alberto; Milinkovic-Savic, Immobile.