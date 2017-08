Lazio, ripresa a Formello: inizia la marcia verso la Supercoppa

La Lazio riparte. Ricomincia. Dopo Auronzo, l'Austria e il Malaga testa alla Supercoppa contro la Juventus: -5 alla prima sfida stagionale. E dopo i due giorni di riposo concessi da Inzaghi di nuovo tutti in campo. A Formello. Lombardi è il primo ad arrivare al campo, seguito da Guerrieri, Patric, Luis Alberto, Bastos Keita e il resto del gruppo. (Il senegalese non si è fermato per le foto coi tifosi, ha tenuto il finestrino alzato nonostante le richieste...). C'è anche il ds Tare. Alcuni, poi, erano già al centro sportivo prima del roundez-vous delle 18: "merenda" alle 15.30 per Milinkovic&co. Presenti anche Anderson, Radu e Wesley Hoedt, reduci da piccoli problemi fisici rimediati nelle ultime amichevoli (Felipe contro il Bayer, il romeno a Malaga, Hoedt nel penultimo allenamento in Austria). Situazioni da valutare in vista della Juve, l'olandese è già in gruppo. Gli altri due a parte. Oggi la prima seduta a Formello, domani la presentazione di Lucas Leiva e Di Gennaro. Domenica, infine, la sfida tanto attesa contro i bianconeri di Allegri. Marcia iniziata per la Lazio. Si ricomincia.