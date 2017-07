Lazio, rinnovo e prestito per Germoni: diversi club interessati

Prima il rinnovo con la Lazio fino al 2022, ora un nuovo... prestito. Eh sì, perché Luca Germoni - terzino classe '97 - ha appena prolungato il contratto con la Lazio ma non resterà in biancoceleste. Niente permanenza agli ordini di Inzaghi. Reduce dall'esperienza alla Ternana, infatti, dovrebbe finire nuovamente in prestito, l'idea è quella di accumulare ulteriore esperienza in Serie B ed iniziare al più presto la preparazione con una nuova squadra: su di lui ci sono Palermo, Cesena e soprattutto Ascoli. Dopo l'ottima stagione con gli umbri (29 presenze), Germoni studia il futuro e la possibilità di giocare nuovamente con continuità. Diversi club interessati.