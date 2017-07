Lazio, Radu: “Aspettiamo Biglia a braccia aperte, lo vogliamo capitano per sempre”

16 reti all’Auronzo nel primo test di inizio ritiro. Primi segnali, primi… cambiamenti: Luis Alberto regista in primis. Dietro, però, la solita storia di fine campionato: difesa a tre. E tra loro c’è anche Stefan Radu, ormai un veterano (10 anni ad Auronzo di Cadore per lui). Intervenuto in conferenza stampa dopo la partita, il romeno ha parlato così. Anche di Biglia, atteso in serata dopo le visite mediche in Paideia: “Lo aspettiamo a braccia aperte – dice Radu – è il nostro capitano e spero di averlo a lungo insieme a noi, in questi giorni si è parlato molto del suo futuro. Lo vogliamo qui per sempre”. Poi su Keita: “Sta molto bene, l’ho visto. E’ cresciuto dai. Mi ha sorpreso molto, è nel gruppo e siamo contenti. Convincere a restare? Spero che tutti restino con noi, anche questi in dubbio. Stagione? Da quando sto qui abbiamo fatto bene un anno si e l’altro no, adesso spero di interrompere questa maledizione, è importante per noi che i giocatori diano tutto. In allenamento e in partita”. Sulla Champions: “Vogliamo arrivare in Europa, quest’anno speriamo di guadagnare un po’ di più arrivando in Champions. Andranno 4 squadre e faremo di tutto per andarci. Spero che tutti restino con noi, anche questi in dubbio. La Champions è il sogno di tutti, non mi nascondo”. Potrebbe arrivare Lucas Leiva? Io aspetto Biglia, se magari viene anche l’altro Lucas aspettiamo. Infine sui giovani? Hanno imparato molto, sono già pronti per giocare anche titolari. Marusic? Si vede che è un ragazzo molto umile. Pronto a dare tutto".