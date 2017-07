Lazio, primo contratto da pro per Bezziccheri: firma a breve

Punto primo: blindare i giovani. La Lazio costruisce le basi per il futuro iniziando dal basso: pronto il primo contratto da professionista per Daniel Bezziccheri, esterno classe ’98 reduce da una buona stagione con la Primavera di Bonatti (31 presenze, 6 gol e 3 assist tra campionato, Coppa Italia e Final Eight). Accordo raggiunto, Bezziccheri siglerà un contratto di tre anni, la firma è prevista a breve. Tutto fatto. Ora bisognerà capire il da farsi, senza contare le intenzioni della Lazio e del giocatore, tentato da un'esperienza tra i pro per crescere ancora. Intanto, la firma sul contratto e le basi per il futuro... sulle orme di Lombardi, Strakosha, Crecco e Murgia. I biancocelesti blindano Bezziccheri.