Lazio, prime prove di formazione: Anderson torna in gruppo e spera

-3 alla Supercoppa, la Lazio si prepara. E oggi, al 'Centrale' di Formello, scattano le prime prove tattiche in vista della sfida: 3/5/2 come da copione e via, indicazioni varie. Qualche ballottaggio, diverse certezze e un dubbio davanti: gioca Felipe Anderson? Andiamo per gradi. In porta va Strakosha, difesa a 3 con Wallace a destra, de Vrij in mezzo e Hoedt a sinistra. Provato anche Radu al posto dell'olandese. Il romeno ha recuperato dal problema muscolare rimediato contro il Malaga e insidia Hoedt per un posto da titolare. Capitolo centrocampo: Parolo, Leiva e Milinkovic in mezzo, Basta a destra e capitan Lulic a sinistra. Occhio a Marusic per√≤, il montenegrino insidia l'ex Udinese (favorito) per una maglia da titolare. In avanti, al momento, spazio a Immobile insieme a Keita Balde. I due candidati dal 1'. Messaggio chiaro di Inzaghi: se Felipe non dovesse farcela, gioca lui. Al di l√† delle vicende di mercato: "√ą ancora una calciatore della Lazio". E Anderson? Il brasiliano ha preso parte alle prove tattiche di Inzaghi, si √® allenato col gruppo per la prima volta dal giorno della ripresa (marted√¨) e spera di farcela. Reduce da un problema fisico rimediato contro il Bayer, Felipe punta la Supercoppa: "Voglio esserci!". Oggi √® stato provato tra le riserve insieme a Felipe Caicedo, il dubbio resto ma la buona notizia c'√®: Felipe torna in gruppo. L'obiettivo √® la Supercoppa.