Lazio, preso Adam Marusic dall'Oostende: domani le visite mediche. Le cifre dell'accordo

E alla fine arriva... Adam Marusic. La Lazio piazza il primo acquisto e pesca ancora in Belgio, ancora dall'Oostende, l'ex squadra di Jordan Lukaku (dove tra l'altro milita anche David Rozenhal, ex centrale biancoceleste). Esterno di fascia classe '92, montenegrino, può giocare anche terzino destro. E domani, presso la clinica Paideia, il giocatore svolgerà le visite mediche col club per poi firmare un contratto di cinque anni. Accordo trovato sulla base di 6,5 milioni più bonus. Qualche dato: la scorsa stagione ha collezionato 40 presenze, 5 reti e 6 assist.