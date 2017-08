Lazio, Murgia: "Emozionato e felice. Finalmente alziamo questa coppa"

"Siamo un grande squadra, con un grande allenatore. L’abbiamo sudata e voluta". E la vittoria è arrivata, proprio grazie al suo gol al '93. Decisivo, lui. Murgia, classe '96 prodotto del settore giovanile della Lazio che forse proprio oggi ha vissuto la serata più bella della sua carriera finora. "È stato per tutta la gente che è qui oggi. Sono ancora emozionato per il gol ma felice per la squadra, finalmente alziamo questa Supercoppa - ha detto ai microfoni di RaiSport -. Era dura dopo il gol di Dybala, ma noi non molliamo mai. Ci abbiamo creduto fino all’ultimo e siamo contenti tutti. L'assenza di Keita? Noi sappiamo che squadra siamo, chiunque scenda in campo dà sempre tutto. Siamo un gruppo e così si arriva alle vittorie".