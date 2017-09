Lazio, Luiz Felipe all'esordio: "Sono felice, ho lavorato tanto per questo momento"

Esordio, vittoria e tanti sorrisi, per una giornata davvero indimenticabile per Luiz Felipe. Entrato a dieci minuti dal termine del match al posto di Radu, quest'oggi la prima per il difensore brasiliano con la maglia biancoceleste nel netto successo contro il Milan: un bel riconoscimento per il classe '97, che ha svolto con la Lazio il ritiro ad Auronzo e in Austria ed è stato tenuto in rosa da Inzaghi dopo aver giocato nella passata stagione con la maglia della Salernitana.

Nel post partita Luiz Felipe ha parlato in zona mista: "Quella di oggi è una vittoria importante per noi che stiamo lavorando molto bene, per fare bene meglio. Sono felice - ha detto -, ho lavorato molto per questo momento, devo continuare e impegnarmi sempre di più. Tutti i compagni mi aiutano e mi dicono di stare tranquillo. Oggi è una vittoria importante, ma ora dobbiamo pensare al Vitesse per fare anche lì una grande partita. La squadra ha bisogno di tutti, bisogna stare sempre pronti e fare bene per il gruppo".