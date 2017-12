Lazio, le condizioni di Caicedo. Parla il medico sociale: "Risentimento al flessore della coscia sinistra"

L'unico neo della serata biancoceleste. Così Simone Inzaghi ha definito l'infortunio di Caicedo che ha dovuto lasciare anzitempo il campo durante la sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina. A proposito delle condizioni del giocatore, ha parlato il medico sociale del club: “Caicedo ha avuto un risentimento sul flessore della coscia sinistra, aspettiamo le prossime 36-48 ore per effettuare esami strumentali. Speriamo non si sia creata una lesione importante. Immobile il 24 notte aveva una temperatura molto elevata, siamo intervenuti e un po' con le nostre cure un po' grazie alla sua tempra è riuscito a entrare in campo. Ha una grossa forza di volontà, noi gli abbiamo dato una mano per poter fare una buona gara. Non credo che avrà problemi per i prossimi giorni, solo Caicedo non sarà del gruppo".